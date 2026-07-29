Katowice Dyrektor szkoły z zarzutami posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletniego Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Operacja "Hellfire". Zatrzymano łącznie 123 osoby i zabezpieczono 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami Źródło wideo: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Źródło zdj. gł.: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

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Mężczyzna został zatrzymany we wtorek w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Suchej Beskidzkiej, które jest efektem ogólnopolskiej policyjnej operacji "Hellfire", wymierzonej w przestępczość internetową o charakterze pedofilskim.

Jak poinformował Tomasz Waszczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Dodał, że mężczyzna częściowo przyznał się do przedstawionych zarzutów.

Grozi mu za to kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Zawieszony w czynnościach nauczyciela

Prokurator zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór policji, zakaz przebywania w miejscach związanych z edukacją małoletnich, zakaz kontaktowania się z innym podejrzanym w tej sprawie, zawieszenie w czynnościach nauczyciela oraz zakaz opuszczania kraju.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej.