Dyrektor szkoły z zarzutami posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletniego
Mężczyzna został zatrzymany we wtorek w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Suchej Beskidzkiej, które jest efektem ogólnopolskiej policyjnej operacji "Hellfire", wymierzonej w przestępczość internetową o charakterze pedofilskim.
Jak poinformował Tomasz Waszczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Dodał, że mężczyzna częściowo przyznał się do przedstawionych zarzutów.
Grozi mu za to kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.
Zawieszony w czynnościach nauczyciela
Prokurator zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór policji, zakaz przebywania w miejscach związanych z edukacją małoletnich, zakaz kontaktowania się z innym podejrzanym w tej sprawie, zawieszenie w czynnościach nauczyciela oraz zakaz opuszczania kraju.
Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej.