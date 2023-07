Maczety, kamizelki kuloodporne i narkotyki. Czterech pseudokibiców, w tym zawodnik MMA, zatrzymanych

Do dwunastu lat więzienia grozi mężczyznom, którzy - według policji - tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wytwarzaniem i sprzedawaniem narkotyków. W trakcie przeszukań funkcjonariusze znaleźli nielegalne substancje psychoaktywne, kamizelki kuloodporne i maczety. Zatrzymani mają od 26 do 31 lat, jeden z nich jest zawodnikiem mieszanych sztuk walki.

Zatrzymania - jak przekazuje śląska policja w opublikowanym we wtorek komunikacie - są efektem pracy funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej w Katowicach z wydziału do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców. "W skoordynowanej akcji mundurowi wspierani przez policyjnych kontrterrorystów z Katowic weszli jednocześnie do kilku mieszkań na Śląsku. Zatrzymali w sumie 4 mężczyzn w wieku od 26 do 31 lat" - przekazuje policja.