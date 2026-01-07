Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Ślad po Ani zaginął 31 lat temu. Prokuratura wznawia śledztwo

Ania zaginęła w 1995 roku. Kadr z nagrania z jej pierwszej komunii
Archiwum zbrodni. Dalej pójdę sama - reportaż Małgorzaty Marczok
Źródło: TVN24
Prokuratorzy znowu badają okoliczności zaginięcia Ani Jałowiczor. W styczniu 1995 roku 10-letnia dziewczynka zaginęła w drodze powrotnej do domu. Decyzję śledczych o powrocie do sprawy poprzedziła praca ekspertów z policyjnego Archiwum X. Brat zaginionej liczy, że wreszcie dowie się, co stało się z jego siostrą i oferuje nagrodę za wszystkie informacje, które pozwolą rozwiązać zagadkę.

Historię tajemniczego zniknięcia Ani Jałowiczor opowiedziała pod koniec 2021 roku reporterka TVN24 Małgorzata Marczok w reportażu "Dalej pójdę sama". Teraz dowiedziała się, że śledztwo w sprawie zostało wznowione. Dominik Jałowiczor, brat zaginionej zaznacza, że decyzja prokuratorów przynosi "nadzieję na poznanie prawdy".

- Śledztwo wznowili ludzie zdeterminowani do rozwiązania sprawy. Osobiście poznałem też mnóstwo osób, które prostują fakty i wnoszą nowe informacje - podkreśla mężczyzna.

Jak mówi, wie, co było przełomową informacją, po której śledczy wrócili do pracy. Na razie jednak - ze względu na dobro prowadzonych działań - nie chce jej zdradzać. Informację o wznowieniu pracy przez śledczych potwierdziliśmy w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej.

- Niezależnie od działań śledczych oferuję 150 tysięcy złotych nagrody za informację, która już teraz pozwoli rozwiązać sprawę - zaznacza rozmówca tvn24.pl.

Dalej pójdę sama
Dowiedz się więcej:

Dalej pójdę sama

Archiwum zbrodni

Szkolna zabawa, z której nigdy nie wróciła

Ania od września 1994 roku była uczennicą czwartej klasy szkoły podstawowej w Simoradzu. Wcześniej miejscowość położoną niedaleko granicy z Czechami odwiedzała bardzo rzadko, na krótkie spotkania rodzinne. Tutaj mieszkała jej babcia, z którą rodzeństwo zamieszkało, kiedy rodzice wyjechali pracować za granicą. 

Czytaj też: Dzieci, których nigdy nie odnaleziono

24 stycznia 1995 roku odbyła się szkolna zabawa. Opiekunowie i koleżanki Ani wspominają, że dziewczynka była nieobecna, często wyglądała za okno i pytała nauczycielkę o godzinę. Pytana o to, czy źle się bawi i czy chce wrócić do domu, odpowiadała przecząco. 

Ania zaginęła w 1995 roku. Kadr z nagrania z jej pierwszej komunii
Ania zaginęła w 1995 roku. Kadr z nagrania z jej pierwszej komunii
Źródło: archiwum prywatne rodziny

Po zabawie większość dzieci ruszyła grupkami w kierunku swoich domów. Ania poszła sama w przeciwnym kierunku - szła do domu babci. Droga była długa na kilometr, wiodła pomiędzy miejscowymi stawami. Do teraz nie wiadomo, co się stało, że dziewczynka nigdy nie dotarła do celu. W aktach śledztwa są relacje świadków, którzy słyszeli pisk dziecka (najpewniej dziewczynki) i odgłos szybko odjeżdżającego auta. Policja przez pewien czas szukała kierowcy jasnego fiata 125p lub łady, które to miało - w dniach poprzedzających zniknięcie Ani - pojawiać się w pobliżu szkoły. Żadne z tych działań nie przyniosło rezultatu. 

OGLĄDAJ: Dalej pójdę sama
pc

Dalej pójdę sama

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Czekają na "każdą informację"

Brat zaginionej podkreśla, że rodzina do teraz nie pogodziła się ze zniknięciem Ani.

- To nie jest u nas temat tabu. Regularnie wraca. Całe moje dorosłe życie jesteśmy w niepewności. Chciałbym, żeby to się skończyło. Chciałbym, żeby nasi rodzice w końcu mogli zaznać spokoju - podkreśla Jałowiczor.

Policjanci z Komendy Głównej Policji co jakiś czas przedstawiają, jak może wyglądać 41-letnia dziś zaginiona. W tworzeniu progresji wiekowej policjanci bazują między innymi na wyglądzie i proporcjach biologicznych rodziców zaginionej.

Anna Jałowiczor zaginęła w 1995 roku. Tak może wyglądać jako dorosła kobieta
Anna Jałowiczor zaginęła w 1995 roku. Tak może wyglądać jako dorosła kobieta
Źródło: policja.pl

- Bardzo chciałbym jeszcze spotkać się z siostrą. To byłoby wspaniałe. Z ulgą przyjmiemy jednak każdą informację, która zakończy dekady niepewności. Nie ma nic gorszego niż życie w zawieszeniu - kwituje mężczyzna. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: archiwum prywatne rodziny

Udostępnij:
TAGI:
Zaginione osobyarchiwum xŚląskdzieciProkuratura
Czytaj także:
W Bieszczadzkim Parku Narodowym na szlakach pieszych obowiązuje całkowity zakaz zjazdów na nartach, deskach snowboardowych, sankach oraz tzw. jabłuszkach.
Zjeżdżali na jabłuszkach i sankach po stromych szlakach parku narodowego
Rzeszów
złoto
Tony wenezuelskiego złota i spór o miliardy. "Jawne piractwo"
BIZNES
Sąd aresztował funkcjonariusza policji
Policjant podejrzany o gwałt. Do zdarzenia doszło w komendzie
Robert Zieliński
Krowa ugrzęzła w bagnie
Krowa ugrzęzła w bagnie. Z pomocą ruszyli strażacy
Szczecin
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Nowe zasady przyłączania do sieci energetycznych
BIZNES
Śmierć dwóch policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F. we Wrocławiu
Chwalili zabójstwo policjantów. Staną przed sądem
Wrocław
Uroczystości pogrzebowe Brigitte Bardot
Ostatnie pożegnanie legendy. Politycy i gwiazdy na pogrzebie Brigitte Bardot
Kultura i styl
Justyna zmarła po kilku godzinach w szpitalu
Justyna zmarła w karetce, nie doczekała operacji. Nowe informacje z prokuratury
Rzeszów
Należy dbać o zęby i regularnie chodzić do dentysty
Choroby przyzębia groźniejsze niż sądzono. Mogą skutkować ciężkimi powikłaniami
Zdrowie
warszawa panorama shutterstock_2085556882
"Więcej wahania, większy nacisk". Rynek pod wpływem wojny
BIZNES
The PITT
Powraca jeden z najlepszych seriali ostatnich lat
Martyna Nowosielska-Krassowska
Ryszard Terlecki
Terlecki o Kamińskim: był słabym ministrem
Polska
Do włamania na plebanię doszło podczas mszy (zdjęcie ilustracyjne)
Z plebanii zniknął majątek. Sprawcy weszli przez okno
Kraków
Opady śniegu w Polsce (Przemyśl)
Nadchodzą opady śniegu. Przybyło miejsc z ostrzeżeniami IMGW
METEO
imageTitle
17-letni Polak w Porto. Gigantyczna klauzula w kontrakcie
EUROSPORT
"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach
FAŁSZ"Masowe protesty" przeciwko interwencji w Wenezueli? Co to za nagrania
Gabriela Sieczkowska
Metropolitan Detention Center na Brooklynie
W takich warunkach przebywa teraz Maduro
Świat
shutterstock_2456072345
Obgryzasz paznokcie, odkładasz wszystko na później? Twój mózg próbuje cię chronić
Zdrowie
Mroz w kolejnych dniach
Nawet - 20 stopni. Te mapy pokazują, gdzie mróz ściśnie najmocniej
METEO
Bąk, Czarzasty
Tusk mówił, że sprawa "jest zamknięta". Lewica odpowiada
Polska
Groszek motylkowy, czyli klitoria ternateńska
"Magiczny" niebieski kwiat odmienia życie rolników
BIZNES
Pies okazał się jenotem
Chciała pomóc psu, do komendy przywiozła jenota
Olsztyn
shutterstock_2402485723
"Nie mogli konkurować". Ponad 250 tysięcy złotych kary za zmowę cenową
BIZNES
Wyziębiona suczka w Wielbarku
Suczka zostawiona w śniegu przy torach nie żyje. Radna wyznaczyła nagrodę
Olsztyn
Mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia i rozboju
Mężczyźni pobili nastolatka. Zabrali mu słuchawki
Kielce
shutterstock_2616036827
Allegro robi porządki. Sprzedaje swoją działalność w dwóch krajach
BIZNES
Iga Świątek z kibicami, obowiązki nie kończą się po piłce meczowej
"Jakie dbanie o zawodniczki?". Świątek w najgorszej sytuacji
Rafał Kazimierczak
rzeszów pożar
Nie zagasił papierosa, w pożarze zginęła 14-latka. Informacje z prokuratury
Rzeszów
imageTitle
Pierwsze podium Polaków w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Podrabiał znane marki i sprzedawał w Internecie
Kupował "najtańsze środki chemiczne", drukował etykiety i sprzedawał drożej
Opole

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica