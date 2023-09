Ania zaginęła 28 lat temu. Policja sprawdziła nowy trop. "Znaleziono kilkadziesiąt drobnych kostek"

Do brata zaginionej przed 28 latami Ani Jałowiczor z Simoradza zgłosił się mężczyzna, który wskazał nowy trop. - Policjanci przekopali wskazane miejsce. Kiedyś były tam pola i łąki, dzisiaj rosną samosiejki. Dlatego nie można było użyć georadaru. Znaleziono kilkadziesiąt drobnych kostek - przekazuje brat zaginionej, pan Dominik. Śledczy badają kości. Dotarli też do wskazanych przez informatora osób.

Po kilku miesiącach poszukiwań policja umorzyła sprawę, uznając, że dziewczynka prawdopodobnie została uprowadzona. Jednak policyjne Archiwum X, czyli zespół do spraw przestępstw niewykrytych, bada sprawę do dzisiaj. Na przełomie lat 2022 i 2023 pojawił się nowy trop.

Informator "bił się z myślami i poczuciem winy"

Kilkadziesiąt drobnych kostek

Jedna ze wskazanych osób nie żyje

- W odniesieniu do upublicznionego w mediach wątku "nowego tropu" w sprawie informuję, że zrealizowane przez policję czynności nie doprowadziły do osiągnięcia pozytywnych rezultatów. W sprawie Ani Jałowiczor wskazane zostały osoby i miejsce mogące mieć związek z zaginięciem dziewczynki. Z relacji osoby przekazującej informację wynika, że przekazana wiedza stanowi wyłącznie jej spostrzeżenie wyartykułowane po ponad dwudziestu pięciu latach. Spośród wskazanych osób jedna nie żyje od ćwierćwiecza, a żadnej ze wskazanych osób nie można powiązać w jakikolwiek sposób z zaistniałym w roku 1995 zdarzeniem. - przekazał Burakiewicz

Jak dodał w miejscu wskazanym jako pochówek "nie ujawniano żadnych śladów mogących wskazywać, że stanowi ono miejsce ukrycia zwłok zaginionej czy kogokolwiek". - Znaleziono drobne przedmioty, wstępnie zidentyfikowane jako element układu kostnego niewiadomego pochodzenia. Trwają czynności zmierzające do identyfikacji uzyskanego materiału kostnego. Natomiast nie znaleziono żadnych przedmiotów jakiegokolwiek pochodzenia, które można by wprost przypisać do elementu kostnego człowieka (kości szkieletu twardsze i większe), pozostałości odzieży czy przedmiotów mogących być w dyspozycji zarówno zaginionej, jak i innego człowieka - przekazał Burakiewicz.

Rzecznik dodał, że uzyskane informacje, w szczególności co do wskazanych miejsc i osób, podobnie jak wcześniej poczynione w sprawie ustalenia i informacje, którymi dysponują śledczy, nadal znajdują się w zainteresowaniu policji. Zapewnił też, że w przypadku pozyskania jakiejkolwiek informacji pogłębiającej posiadaną wiedzę czynności będą kontynuowane.

Często wyglądała za okno, pytała o godzinę

24 stycznia 1995 roku odbyła się szkolna zabawa. Opiekunowie i koleżanki Ani wspominają, że dziewczynka była nieobecna, często wyglądała za okno i pytała nauczycielkę o godzinę. Pytana o to, czy źle się bawi i czy chce wrócić do domu, odpowiadała przecząco.

Po zabawie większość dzieci ruszyła grupkami w kierunku swoich domów. Ania poszła sama w przeciwnym kierunku - szła do domu babci. Droga była długa na kilometr, wiodła pomiędzy miejscowymi stawami. Do teraz nie wiadomo, co się stało, że dziewczynka nigdy nie dotarła do celu. W aktach śledztwa są relacje świadków, którzy słyszeli pisk dziecka (najpewniej dziewczynki) i odgłos szybko odjeżdżającego auta. Policja przez pewien czas szukała kierowcy jasnego fiata 125p lub łady, które to miało - w dniach poprzedzających zniknięcie Ani - pojawiać się w pobliżu szkoły. Żadne z tych działań nie przyniosło rezultatu.