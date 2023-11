Wystawiła na sprzedaż lalkę. SMS z linkiem, telefony "z banku" i z konta zniknęło 10 tysięcy

39-latka wystawiła na sprzedaż lalkę na portalu zakupowym. Pierwszy błąd popełniła, otwierając link, który dostała SMS-em. Po kliknięciu i zalogowaniu się do banku złodzieje już mieli ją w garści. Wykonali dwa telefony do kobiety, zachęcając do zwiększenia limitu transakcji Blikiem i ogołocili jej konto.