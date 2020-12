Deklarował chęć pomocy w poszukiwaniach Katarzyny. Usłyszał zarzut jej zabójstwa

Biegacz zauważył w środę w centrum miasta spalony samochód. Okazało się, że należał do zaginionej tydzień temu 21-letniej Katarzyny. Prokuratura zatrzymała jej byłego partnera, który w czasie poszukiwań deklarował chęć pomocy. - Przyznał się do zabójstwa - mówi prokurator. W nocy z czwartku na piątek znaleziono ciało młodej kobiety. Podejrzany o zabójstwo trafił do aresztu.