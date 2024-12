Jego tata spadł z krzesła i tracił przytomność. 12-latek zadzwonił na 112

"Policjanci z ruchu drogowego na sygnałach pojechali pod wskazany adres. Gdy weszli do mieszkania, mężczyzna był nieprzytomny i już nie oddychał. Sierżant sztabowy Marcin Kusz oraz starszy sierżant Dawid Żemła natychmiast przystąpili do reanimacji, którą prowadzili do czasu przybycia załogi karetki" - czytamy na stronie policji śląskiej.