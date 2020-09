W sieci umawiali się na randkę, podczas spotkania mieli przystawianą broń do głowy

Dwie kobiety i dwaj mężczyźni podejrzani o rozboje na użytkownikach portalu erotycznego. Mieli umawiać strony przez internet, ale zamiast spotkania była napaść. Bijąc mężczyzn i grożąc im bronią, napastnicy okradali ich z pieniędzy, zmuszali do oddania karty bankomatowej i podania kodu do karty.

Pierwszy zeznał, że został napadnięty podczas spotkania z kobietą, którą poznał na portalu erotycznym. Jak przekazał policjantom, gdy przyjechał we wskazane miejsce, trzy osoby biły go i groziły mu bronią palną. Okradli go z wartościowych przedmiotów, które miał przy sobie oraz z karty bankomatowej. Zmusili go także do podania kodu PIN i pojechali z nim do bankomatu. Mężczyźnie udało się wtedy uciec.