Czteromiesięczna dziewczynka ma zespół dziecka potrząsanego. "Awantura tam była codziennie"

Czteromiesięczna dziewczynka z Siemianowic Śląskich, wygłodzona, z wieloma krwiakami i złamaniami, trafiła w piątek do szpitala , ale nie dlatego, że policja zareagowała na telefon sąsiadów. Matka sama poszła z małą do lekarza rodzinnego z powodu problemów zdrowotnych. Teraz podejrzana jest o maltretowanie córki, podobnie jak jej partner oraz ojciec niemowlęcia.

"Pięć interwencji z powodu drobnicy"

Rzeczniczka policji w Siemianowicach Śląskich Tatiana Lukoszek przesłała nam wypowiedź wideo na temat piątkowej interwencji. - Policjanci zatrzymali 26-letnią kobietę i jej 31-letniego partnera, podejrzanych o znęcanie się nad czteromiesięczną córką kobiety. Informacje te przekazał dyżurny szpitala, do którego trafiło niemowlę - zrelacjonowała Lukoszek. Opowiedziała, że matki nie było ani w szpitalu, ani pod adresem zamieszkania, ale ustalono miejsce, do którego się wyprowadziła. Już telefonicznie dopytaliśmy, czy była to jedyna interwencja w tej rodzinie.

Lukoszek: - Nie była to przemoc wobec dzieci czy dorosłych. Raz był to hałas.

Trzy osoby podejrzane

"Najczęściej potrząsają ojcowie i przyjaciele matek"

Śledczy nie mają jeszcze dokumentacji medycznej niemowlęcia. Wiadomo, że do lutego dziewczynka przebywała w szpitalu w Zabrzu i była wtedy w dobrym stanie. Dlatego przyjęli, że maltretowanie dziecka trwało dwa ostatnie miesiące. Wskazywały na to także obrażenia, świeże i zagojone, oraz diagnoza lekarzy.

Medycy wyjaśniają, że zespół dziecka potrząsanego jest trudny do zdiagnozowania, a objawy często są mylone z innymi chorobami. Narażone są na niego przede wszystkim niemowlęta do 11. miesiąca życia.

Podkreślają, że bardzo ważne jest informowanie rodziców o tym, że nie należy potrząsać dzieckiem. Przestrzegają: wystarczy kilka sekund i można wyrządzić krzywdę. - Kiedy dziecko jest potrząśnięte, to on może się zachować jak taka galaretka, która się posunie w stronę wstrząśnięcia i potem wróci, obijając się o ściany czaszki - wyjaśniał w tvn24.pl profesor Jacek Rudnicki z Pomorskiej Akademii Medycznej. W rezultacie u niemowlęcia może nastąpić wylew krwi do mózgu. Dochodzi do uszkodzeń naczyniowych, które mogą mieć bardzo poważny wpływ na dalszy rozwój dziecka. Może ono mieć problemy ze wzrokiem i słuchem, może być sparaliżowane.