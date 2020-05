Czteromiesięczna dziewczynka była maltretowana przez pół życia. Podejrzane trzy osoby

26-latka z Siemianowic Śląskich poszła w piątek do lekarza rodzinnego z czteromiesięczną córką. Lekarz skierował dziecko na konsultację do szpitala, choć jeszcze nie podejrzewał przestępstwa.

Ze szpitala pediatrycznego w Chorzowie dziewczynka została przetransportowana do placówki o wyższych referencjach - do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. - Lekarz rodzinny nie zauważył nic, co wskazywałoby na znęcanie się. Ale lekarze w szpitalu stwierdzili krwiaki i złamania, świeże i zagojone. Niemowlę w ich ocenie było także niedożywione. Z powodu tych obrażeń przeprowadzili operację - mówi Tatiana Lukoszek, rzeczniczka policji w Siemianowicach.