Sąd zwolnił Ryszarda Boguckiego z odbywania pozostałej części kary 25 lat więzienia

Sąd Okręgowy w Częstochowie zwolnił Ryszarda Boguckiego, skazanego między innymi za zabójstwo "Pershinga", z odbywania pozostałej części kary 25 lat więzienia. Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w 2004 roku. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zaskarżyła decyzję o zwolnieniu Boguckiego. Twierdzi, że nie przyznał się on do popełnienia przestępstw i nie wyraził skruchy. Ostatecznie sprawę rozstrzygnie Sąd Apelacyjny w Katowicach, który rozpatrzy zażalenie.

Sąd: dalsza resocjalizacja nie rokuje postępów

Zdaniem sądu skazany odbył już karę w takim wymiarze, że dalsze oddziaływanie resocjalizacyjne nie rokuje większych postępów. Dodatkowo, według sądu, analiza okoliczności dotyczących procesu resocjalizacji pozwala na wysnucie wniosku, że u skazanego ukształtowały się właściwe postawy wobec obowiązku przestrzegania porządku prawnego. To natomiast pozwala sądzić - uznał sąd - że pomimo niewykonania pozostałej do odbycia części kary, nie popełni on ponownie przestępstwa i będzie przestrzegał porządku prawnego.