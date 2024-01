Rybnik wygrywa ze smogiem. "Ci co wymienili piece, piętnują tych, którzy zasmradzają okolicę"

Prezydent: nie ma społecznej akceptacji

Prezydent zaznacza, że kontrole straży miejskiej zaczęły się na samym końcu. - Kluczowa sprawa to zmiana mentalności, ale też determinacja. Myślę, że to jest coś, co nam towarzyszy od zeszłego sezonu. Spotykam się z takimi opiniami naszych mieszkańców: "Panie prezydencie, jest już dużo lepiej". Ja wtedy mówię: "tak, jest dużo lepiej". Pokazują to wskaźniki i oceny zewnętrzne miasta. Ale mówię też o pracy, która jeszcze jest do wykonania.

- Ci, którzy zaczęli wymieniać piece zimą 2016/17, to dzisiaj jest większość i to oni piętnują trochę tych, którzy, mówiąc brzydko, zasmradzają całą okolicę. Czasem to jest jeden komin. Myślę, że na to nie ma społecznej zgody. I to jest wielki sukces - zmiana mentalności jest procesem i to jest czasem najtrudniejsze.