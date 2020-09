W mieszkaniu wybuchła butla z gazem, dwie osoby poparzone

- Wybuchła 11-kilogramowa butla podłączona do kuchenki gazowej; prawdopodobnie doszło do rozszczelnienia instalacji. Powstał pożar, mieszkanie zostało w zasadzie całkowicie zniszczone, powylatywały okna; zostały uszkodzone także szyby w budynku naprzeciw – powiedział mł. brygadier Bogusław Łabędzki z rybnickiej straży pożarnej

Autobus dla mieszkańców

Ogółem poszkodowanych zostało pięć osób, z których do szpitala zostały zabrane cztery. Pozostali poszkodowani to sąsiedzi, którzy po wybuchu starali się udzielić pomocy najciężej poszkodowanym – podtruli się dymem. Jedna z tych osób otrzymała pomoc na miejscu. Z budynku ogółem ewakuowano 12 osób, dla których miasto podstawiło autobus komunikacji miejskiej – co najmniej do czasu zakończenia oceny stanu budynku przez nadzór budowlany.