Trzylatek włożył rękę do maszynki do mielenia mięsa

Rodzice byli w pokoju. Ich trzyletni syn poszedł do kuchni, włączył maszynkę do mięsa i włożył do niej lewą dłoń. - Starł sobie naskórek do kości - informuje policja.

Do zdarzenia doszło w sobotę około 14.30 w Rybniku, w jednym z mieszkań w dzielnicy Paruszowiec.

Pierwsze na miejsce przybyło pogotowie ratunkowe , które wezwało policję. - Pojechaliśmy sprawdzić, czy rodzice są trzeźwi. Byli trzeźwi. To był nieszczęśliwy wypadek, prawdopodobnie w trakcie przygotowań przedświątecznych - mówi Bogusława Kobeszko, rzeczniczka policji w Rybniku.

Policjanci ustalili, że rodzice byli w pokoju, gdy ich trzyletni syn wszedł do kuchni, uruchomił maszynkę do mielenia mięsa i włożył do niej lewą dłoń. - Maszynka otarła naskórek dłoni i dwóch palców do kości - dodaje Kobeszko

Lądował śmigłowiec medyczny, który zabrał chłopca do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie dotąd przebywa. Trzylatkowi nie zagraża niebezpieczeństwo utraty życia. Lekarze starają się, by jego dłoń wróciła do pełnej sprawności.

