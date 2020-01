Sześciolatek dzwoni na 112. "Mama upadła, zamknięte ma oczka"

Kobieta żyje i jej zdrowiu nic nie zagraża. Dwa dni temu zasłabła. Do przyjazdu karetki ratowali ją: jej syn Rafał, lat sześć, dyspozytorka pogotowia i sąsiedzi.

"Dzień dobry, mama upadła"

- Dzień dobry, moja mama upadła - odzywa się dziecięcy głos w słuchawce Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dyspozytorka medyczna numeru 112 prosi go o imię, wiek, nazwisko rodziców, adres. Chłopiec podaje.

- Nie, tata wyszedł do pracy - opowiada chłopiec.

"Obróć mamie głowę na bok"

- Obojętnie, leciutko. Widzisz usta mamy w takiej pozycji, że ona oddycha, nabiera powietrza, nie jest przyłożona do podłogi do dywanu?

"Krzycz: pomocy, ratunku"

Karetka w międzyczasie została wysłana do mamy Rafała. Dyspozytorka równocześnie próbowała z chłopcem znaleźć pomoc dorosłych w pobliżu, natychmiast. Poprosiła, by znalazł w telefonie numer do taty. Malec próbował, ale mu się nie udało.