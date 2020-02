Śmiertelny wypadek paralotniarza. "Świadkowie mówią, że wpadł w spiralę"

"Był doświadczonym lotnikiem"

Co dokładnie wydarzyło się w Gortatowicach?

- W tej chwili możemy powiedzieć, że to był wypadek paralotni z napędem. Świadkowie widzieli start i to, że na wysokości około 70-100 metrów paralotnia weszła w spiralę. Pilot już jej nie wyprowadził do momentu uderzenia w ziemię - mówi TVN24 Ireneusz Boczkowski, członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.