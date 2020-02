"Przeskoczył przez stół, uderzył". Sędzia zaatakowana na sali rozpraw, napastnik aresztowany

O zdarzeniu stowarzyszenie poinformowało za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku. Jak czytamy we wpisie, "podsądny przeskoczył przez stół sędziowski i uderzył sędzię pięścią w okolice obojczyka, a następnie skopał. Protokolant obezwładnił napastnika".

"Kierujemy w stronę sędzi i jej bliskich ciepłe myśli życząc jej szybkiego powrotu do zdrowia" - napisano.

Ukarany od razu

Rybnicka policja nie otrzymała w tej sprawie zgłoszenia. W momencie, kiedy doszło do zdarzenia, w sądzie przebywało trzech funkcjonariuszy policji sądowej - powiedział nam Olaf Burakiewicz z biura prasowego śląskiej policji.

Jak dodał, dwóch policjantów pomogło go wyprowadzić, trzeci poszedł porozmawiać z sędzią o tym, co się wydarzyło.

Olaf Burakiewicz dodaje, że 39-latek przyszedł do sądu z małym nożykiem w kieszeni. Na wejściu do budynku odezwały się bramki z wykrywaczem metali. - Mężczyzna oddał przedmiot do depozytu - dodał policjant.