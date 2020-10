Sędzia wjechał w auto 81-latka. Był pod wpływem alkoholu, zarzuty ma usłyszeć po uchyleniu immunitetu

Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach wieczornych przy ulicy Gliwickiej w Rybniku. - Mężczyzna najechał na tył poprzedzającego go pojazdu, który skręcał w lewo. Kierujący [autem, które skręcało - red.] 81-latek doznał obrażeń ręki. Na razie trudno ocenić, czy zostanie to zakwalifikowane jako wypadek, czy jako kolizja - powiedziała rzeczniczka śląskiej policji podinspektor Aleksandra Nowara.