Katowice Rozpędzili karuzelę hulajnogą elektryczną. Lądował śmigłowiec pogotowia Oprac. Mateusz Czajka |

Od 3 czerwca obowiązuje obowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grabowski Foto/Shutterstock

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Dwóch chłopców bawiło się na placu zabaw przy ulicy Wolności. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Bytomiu, przyłożyli do karuzeli "koło rozpędzonej hulajnogi elektrycznej".

"Pozwoliło to na osiągnięcie znacznie większej prędkości obrotowej, niż jest to możliwe podczas normalnej zabawy. W wyniku tej zabawy dwóch chłopaków zderzyło się głowami" - podała w komunikacie rybnicka policja.

Obrażenia jednego z chłopców - 14-latka - okazały się na tyle poważne, że konieczne było wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ten zabrał nastolatka do szpitala.

Źródło: Google Maps

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