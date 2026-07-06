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Katowice

Rozpędzili karuzelę hulajnogą elektryczną. Lądował śmigłowiec pogotowia

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Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Od 3 czerwca obowiązuje obowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Grabowski Foto/Shutterstock
Dwóch nastolatków bawiło się w niedzielę wieczorem na placu zabaw. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że do karuzeli przyłożyli koło rozpędzonej hulajnogi elektrycznej. Prędkość karuzeli znacznie wzrosła i doszło do wypadku. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dwóch chłopców bawiło się na placu zabaw przy ulicy Wolności. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Bytomiu, przyłożyli do karuzeli "koło rozpędzonej hulajnogi elektrycznej".

"Pozwoliło to na osiągnięcie znacznie większej prędkości obrotowej, niż jest to możliwe podczas normalnej zabawy. W wyniku tej zabawy dwóch chłopaków zderzyło się głowami" - podała w komunikacie rybnicka policja.

Obrażenia jednego z chłopców - 14-latka - okazały się na tyle poważne, że konieczne było wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ten zabrał nastolatka do szpitala.

Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
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Rozmowy o końcu świata
Tagi:
Hulajnogi elektryczneRybnik
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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