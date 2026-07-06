Rozpędzili karuzelę hulajnogą elektryczną. Lądował śmigłowiec pogotowia
Dwóch chłopców bawiło się na placu zabaw przy ulicy Wolności. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Bytomiu, przyłożyli do karuzeli "koło rozpędzonej hulajnogi elektrycznej".
"Pozwoliło to na osiągnięcie znacznie większej prędkości obrotowej, niż jest to możliwe podczas normalnej zabawy. W wyniku tej zabawy dwóch chłopaków zderzyło się głowami" - podała w komunikacie rybnicka policja.
Obrażenia jednego z chłopców - 14-latka - okazały się na tyle poważne, że konieczne było wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ten zabrał nastolatka do szpitala.
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Źródło: tvn24.pl