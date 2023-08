Były maskotkami miasta, teraz nie wiadomo, co z nimi zrobić. Problem Rybnika z nutriami amerykańskimi

Nutrie amerykańskie pojawiły się nagle i zadomowiły w Rybniku (woj. śląskie). Stały się maskotkami miasta i chętnie je dokarmiano, przez co szybko ich populacja urosła. Teraz jednak pojawił się problem. Nutrie znalazły się na liście Inwazyjnych Gatunków Obcych i miasto może zostać zmuszone do pozbycia się zwierząt.

Gatunek inwazyjny. Co dalej z nutriami z Rybnika?

Jak poinformowała rzeczniczka katowickiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Natalia Zapała, w sprzyjających warunkach nutrie rozmnażają się przez cały rok, a po ciąży trwającej 127-138 dni rodzi się od dwóch do dziewięciu młodych, które osiągają dojrzałość płciową po trzech do dziesięciu miesięcy. Niekontrolowany przyrost ich populacji spowodował, że gatunek ten na terenie Polski zakwalifikowano do grupy IGO (Inwazyjnych Gatunków Obcych), podlegającej szybkiej eliminacji. - Dlatego RDOŚ Katowice przy wsparciu lokalnych samorządów planuje podjęcie działań polegających na odłowieniu osobników. Możliwe są dwie ścieżki postępowania ze schwytanymi osobnikami: uśmiercenie lub przekazanie do specjalnego azylu - miejsca, które posiada zezwolenie na przetrzymywanie osobników tego gatunku. Z punktu widzenia aktualnie obowiązujących przepisów prawa nie ma innych dróg postępowania w przypadku tego gatunku - podkreśliła rzeczniczka.

Apel do mieszkańców w sprawie nutrii

Urzędnicy i RDOŚ apelują na razie, by nie karmić nutrii, by nie sprzyjać ich dalszemu rozrodowi. - Są to takie zwierzęta, które nie boją się człowieka, co zachęca do dokarmiania ich. Te jedzenie z jednej strony powoduje, że przyrost tego inwazyjnego gatunku jest większy, a z drugiej strony zaprasza nieproszonego gościa, jakim jest szczur - wyjaśniła Zapała.