Uciekali w nocy przed policją. Za kierownicą 16-latek, obok 15-latka. "Zabrał kluczyki dziadkowi"

Samochód należy do dziadka nastolatka, który za krótkotrwałe przywłaszczenie mienia nie zamierza robić wnukowi dodatkowych kłopotów. Sprawa i tak jednak trafi do sądu rodzinnego. Tam będą tłumaczyć się rodzice nastolatków. Między innymi z tego, dlaczego ich dzieci były same w nocy w samochodzie.