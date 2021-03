"Przy użyciu noża sterroryzował obsługę stacji paliw". Policjant postrzelił napastnika

Napad na stację paliw w Rybniku w województwie śląskim. We wtorek wieczorem napastnik "przy użyciu noża sterroryzował obsługę". Rzeczniczka rybnickiej policji przekazała, że kiedy mężczyzna nie reagował, policjant oddał strzał, raniąc go w łydkę. Sprawca trafił do szpitala.