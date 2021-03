Na podwójnej ciągłej i skrzyżowaniu wyprzedził pięć aut

Policjanci z rybnickiej grupy Speed zatrzymali do kontroli audi, którego kierowca nie zastosował się do znaku P4 "linii podwójnej ciągłej" i wyprzedzał pięć aut osobowych na drodze. Do zdarzenia doszło podczas działań "Prędkość" w Rybniku na ulicy Wodzisławskiej. Skończyło się mandatem i 10 punktami karnymi.