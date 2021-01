Klub w Rybniku się otworzył, kolejki na imprezę. Policja przyjeżdżała dwa razy

Rybnicki klub Face 2 Face, po niemal roku przestoju, w piątek otworzył swoje drzwi dla imprezowiczów. Bawiło się kilkaset osób. Na miejscu dwukrotnie interweniowali policjanci, którzy zapowiadają skierowanie sprawy do prokuratury i sanepidu. Właściciele lokalu już planują kolejną imprezę.

Jak usłyszeliśmy od Marcina Kozy i jego żony Sandry, miesięczny koszt utrzymania klubu to 30 tysięcy złotych. Przez ostatnie 10 miesięcy otrzymali niewiele ponad dwa tysiące złotych wsparcia od rządu. Więc - jak mówią właściciele - opcje były dwie - albo otwarcie, albo bankructwo.

- My po prostu chcemy zacząć pracować, bo 10 miesięcy to jest naprawdę ogrom czasu. Nasze pieniądze, wszystkie oszczędności poszły na ratowanie, na trzymanie tego klubu. Przy trzydziestu tysiącach kosztów miesięcznych, te dwa tysiące, które dostaliśmy od państwa to jest śmieszna pomoc - mówiła Sandra Koza-Konieczny, współwłaścicielka klubu.