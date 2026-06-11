Katowice Uciekał przed policją. Wjechał w pole kukurydzy Oprac. Mateusz Czajka |

16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KPP w Raciborzu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak informuje raciborska policja, w ubiegłym tygodniu doszło do pościgu w pobliżu DK45 w Rudniku. Mundurowi chcieli zatrzymać osobową Kię. Kierowca zatrzymał pojazd, ale po chwili zaczął uciekać i skręcił w pola uprawne.

"Uciekający kontynuował jazdę przez pole kukurydzy, a następnie próbował wrócić na drogę. W trakcie manewru uderzył pojazdem w skarpę, przez co dalsza jazda stała się niemożliwa" - przekazała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu.

Mężczyzna wysiadł z auta i zaczął uciekać pieszo. Po chwili jednak został złapany przez ścigających go funkcjonariuszy.

Pościg w Rudniku. 28-latek nie chciał iść do więzienia

Mundurowi sprawdzili tożsamość mężczyzny i informacje o nim w policyjnych systemach. Okazało się, że 28-latek ma do odbycia 150 dni kary w więzieniu i jest poszukiwany. Nie posiadał także prawa jazdy, bo te zostało mu w przeszłości zabrane.

28-latek, uciekając przed policją, wjechał na pole kukurydzy Źródło zdjęcia: KPP w Raciborzu

"Po wykonaniu niezbędnych czynności został osadzony w zakładzie karnym. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie będzie odpowiadać przed sądem" - przekazała policja.

Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: TVN24