Wypchnęli pasażera z tramwaju. Mężczyzna jest w szpitalu, oni są poszukiwani

Podczas środowych obrad w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy "TAK dla in vitro". Podpisy złożyło pod nim ponad pół miliona Polaków. Obecnie procedura zapłodnienia pozaustrojowego nie jest refundowana. Projekt ma to zmienić. Ile dzieci urodziło się w Polsce dzięki in vitro? Jaki jest obecnie koszt tej procedury? Kiedy należy wdrożyć in vitro? Na te i inne pytania odpowiada w rozmowie z TVN24.pl dr n. med. Grzegorz Mrugacz, dyrektor medyczny sieci klinik leczenia niepłodności Bocian.