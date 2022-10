Miał węglowy był już zapakowany w 34 worki. Próba kradzieży w kopalni, dwaj bracia z zarzutami

Policja w Rudzie Śląskiej zatrzymała dwóch braci w wieku 21 i 30 lat, mieszkańców Zabrza. Mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży miału węglowego, za co grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności. - Przyznali się do zarzutu, ale nie składali wyjaśnień - mówi Arkadiusz Ciozak, rzecznik rudzkiej policji.