Ruda Śląska. Wystrzelili 16 pocisków, mężczyzna zmarł. Prokuratura: policjanci nie przekroczyli uprawnień

Protest przeciwko wojnie zakłócił w poniedziałek główny program informacyjny w rosyjskiej telewizji państwowej. Za plecami prezenterki pojawiła się dziennikarka Maria Owsiannikowa trzymająca plakat z napisem "no war". W sieci pojawiła się też wypowiedź kobiety, nagrana przed zdarzeniem w telewizji. - To, co się teraz dzieje w Ukrainie, to zbrodnia. Rosja jest agresorem. Odpowiedzialność za tę agresję spada na jednego człowieka - powiedziała.