Przeleciał autem przez skrzyżowanie i zawisł na barierach

Po chwili podjechała tam taksówka. Wysiadł z niej 22-letni pasażer i przyznał się policjantom, że to on jest sprawcą kolizji. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 1,2 promila.

Alkohol, prędkość i lądowanie na barierkach na wiadukcie

Wedle policyjnych informacji, 22-latek wysiadł z auta i zadzwonił do swojej dziewczyny, by zamówiła mu taksówkę. Jadąc taryfą do sąsiadującego z Rudą Śląską Zabrza, opowiedział, co się stało. Taksówkarz nie pozostał obojętny. Jak opisuje policja, przekonał kierowcę, by wrócił na miejsce.