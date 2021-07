"Da nam pan przejechać? Jedziemy z chorą osobą do szpitala". Wybił szybę w karetce, twierdzi, że nie pamięta

Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Przyznał się częściowo do pierwszego z zarzucanych mu czynów. Grzesiczek: - Zasłaniał się niepamięcią, znajdował się pod wpływem alkoholu i nie był w stanie podać motywów swojego działania.

"Nie strasz mnie policją"

Widzimy, że do karetki kilkakrotnie podchodzi mocno wytatuowany mężczyzna, przed maskę, do drzwi kierowcy. Jest wulgarny. - Wzywaj policję - mówi kierowca do ratowniczki. To jeszcze bardziej rozjusza mężczyznę. - Nie strasz mnie policją - rzuca. - Niech się pan odsunie - prosi kilka razy ratowniczka. - A bo co? - odpowiada tamten. Ratowniczka: - Da nam pan przejechać? Jedziemy z chorą osobą do szpitala.