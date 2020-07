Miesięczny Wiktor zmarł w szpitalu. Przyczyną śmierci uraz, który "nie mógł powstać przypadkowo"

Chłopiec urodził się 18 czerwca, zmarł 22 lipca. Po sekcji zwłok prokuratura poinformowała o przyczynie śmierci: rozległy uraz czaszkowo-mózgowy, który był wynikiem działania osoby trzeciej, najprawdopodobniej jednego z rodziców. - Przy tak małym dziecku nie ma mowy, aby doszło do przypadkowego powstania takiego urazu - powiedziała prokurator.

Chłopiec zmarł 22 lipca, wczoraj po tomografii komputerowej została wykonana sekcja. Biegli wskazali wstępnie przyczynę śmierci. - Był to doznany rozległy uraz czaszkowo-mózgowy. Ten uraz był wynikiem działania osoby trzeciej, najprawdopodobniej jednego z rodziców. Biegły wskazał, że przy tego typu rozległych krwiakach i złamaniu kości czaszki nie ma mowy o tym, aby doszło do przypadkowego powstania takiego urazu i przy tak małym dziecku. Nie ma mowy, aby on na skutek własnego działania przewrócił się i doznał urazu - przekazała Smorczewska.