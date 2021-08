Dwa razy o włos od tragedii. W ostatniej chwili zjechała przed tirem. Później zdołała odskoczyć, unikając potrącenia

Do zdarzenia doszło na "zakręcie mistrzów", bo tak potocznie nazywane jest miejsce na Drogowej Trasie Średnicowej, gdzie bardzo często dochodzi do kolizji i wypadków. Przebieg kolejnych incydentów rejestruje zainstalowana w pobliżu kamera. Dzięki nagraniu możemy zobaczyć, jak dużo szczęścia we wtorek po południu miała kobieta jadąca osobową toyotą. Na nagraniu widać, że straciła ona kontrolę nad samochodem i przecięła, jadąc poślizgiem, sąsiednie pasy (na szczęście puste). Jej pojazd uderzył w krawędź jezdni i okręcił się wokół własnej osi. Wszystko to działo się tuż przed maską zbliżającej się ciężarówki - toyota zjechała z jej drogi w ostatniej chwili.