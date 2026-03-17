Rozbili gang handlujący ludźmi. Wśród zatrzymanych funkcjonariusze Źródło: KWP w Katowicach

Jak podał we wtorek zespół prasowy śląskiej policji, grupę rozbili kryminalni z Bytomia, którzy współpracowali ze strażnikami granicznymi z Rudy Śląskiej, policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, katowickim zarządem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz śląskim wydziałem Prokuratury Krajowej. Skoordynowane działania, w trakcie których zatrzymano podejrzanych, poprzedziła blisko dwuletnia współpraca bytomskich policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

"Zabierano paszporty, pozbawiano wynagrodzenia"

Według ustaleń śledztwa zatrzymani czerpali znaczne korzyści majątkowe z handlu ludźmi oraz z ułatwiania i umożliwiania cudzoziemcom pobytu w Polsce. Obcokrajowcy byli werbowani w kraju i za granicą pod pozorem zatrudnienia w różnych, wzajemnie ze sobą powiązanych firmach z branży transportowej.

"Dodatkowo wprowadzano ich w błąd co do czasu i warunków pracy oraz należnej opieki zdrowotnej. Ponadto wykorzystywano krytyczne położenie tych osób, zmuszając je do pracy przymusowej. Przymus ten wynikał z braku środków finansowych oraz nieznajomości języka polskiego. Cudzoziemcom zabierano paszporty i inne dokumenty, a także pozbawiano ich należnego wynagrodzenia" – poinformowała policja.

Z powodu braku pieniędzy i dokumentów ofiary gangu nie mogły zmienić miejsca pracy ani wrócić do swojego kraju. W takiej sytuacji znaleźli się obywatele m.in. Azerbejdżanu, Gruzji, Indii, Ukrainy czy Białorusi. Firma, w której świadczyli pracę, zatrudniała około 150 osób.

Podczas wspólnych działań funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia firmy, a także mieszkania i pojazdy należące do zatrzymanych. Zabezpieczyli też dokumentację prowadzonej firmy, komputery, dyski, pamięci przenośne, telefony komórkowe, blankiety praw jazdy, zezwolenia na pracę, paszporty i pieniądze.

Zatrzymani strażnicy graniczni

Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej potwierdziła, że wśród podejrzanych jest dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nie podała dodatkowych szczegółów, tłumacząc to dobrem śledztwa, które ma charakter rozwojowy.

Zatrzymano dziewięć osób Źródło: KWP w Katowicach

Do sprawy odniosła się Komenda Główna Straży Granicznej. W komunikacie czytamy, że zatrzymanie dwóch funkcjonariuszy było możliwe dzięki śledztwu prowadzonemu przez Biuro Spraw Wewnętrznych SG. Zatrzymanym funkcjonariuszom "zarzuca się między innymi przekroczenie uprawnień w związku z realizacją czynności służbowych" - czytamy w oświadczeniu.

Jak podkreślono, obaj mężczyźni zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. "Formacja konsekwentnie i stanowczo reaguje na przypadki łamania prawa przez funkcjonariuszy. W Straży Granicznej nie ma i nie będzie tolerancji dla działań niezgodnych z przepisami prawa" - podkreśliła Komenda Główna Straży Granicznej.

Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że wszystkim podejrzanym przedstawiono łącznie 19 zarzutów dotyczących w szczególności udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było osiąganie znacznych korzyści majątkowych z przestępstw polegających na handlu ludźmi oraz ułatwianiu i umożliwianiu cudzoziemcom pobytu w Polsce.

"Po ogłoszeniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec dwóch osób. Sąd uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec tych podejrzanych na okres trzech miesięcy" – podała prokurator Calów-Jaszewska.

Pozostałe siedem osób objęto wolnościowymi środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru policji, zawieszenia w czynnościach służbowych jednego z funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz poręczeń majątkowych w kwotach od dwóch tysięcy złotych do 500 tys. złotych. W toku przeprowadzonych czynności zabezpieczono mienie w postaci środków pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej 400 tysięcy złotych.

Opracował Bartłomiej Plewnia