Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Rozbili gang handlujący ludźmi. Wśród zatrzymanych funkcjonariusze

Zatrzymano dziewięć osób
Rozbili gang handlujący ludźmi. Wśród zatrzymanych funkcjonariusze
Źródło: KWP w Katowicach
Dziewięć osób, w tym dwaj funkcjonariusze Straży Granicznej, zostało zatrzymanych w związku z działalnością gangu handlującego ludźmi. Jak podała śląska policja, grupa werbowała cudzoziemców do pracy przymusowej, czerpiąc na tym znaczne zyski. Firma, dla której pracowali obcokrajowcy, zatrudniała 150 osób.

Jak podał we wtorek zespół prasowy śląskiej policji, grupę rozbili kryminalni z Bytomia, którzy współpracowali ze strażnikami granicznymi z Rudy Śląskiej, policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, katowickim zarządem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz śląskim wydziałem Prokuratury Krajowej. Skoordynowane działania, w trakcie których zatrzymano podejrzanych, poprzedziła blisko dwuletnia współpraca bytomskich policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pasażer otworzył drzwi samolotu i zjechał trapem
Otworzył drzwi samolotu, zjechał po trapie i próbował uciec
WARSZAWA
Policja zabezpieczyła papierosy bez znaków akcyzy (zdj. ilustracyjne)
Ponad 11 milionów papierosów bez akcyzy przejętych w Gdyni
Trójmiasto
Przewoził w aucie narkotyki
Jechał z Niemiec na Łotwę, z kokainą wartą ponad milion złotych
Białystok

"Zabierano paszporty, pozbawiano wynagrodzenia"

Według ustaleń śledztwa zatrzymani czerpali znaczne korzyści majątkowe z handlu ludźmi oraz z ułatwiania i umożliwiania cudzoziemcom pobytu w Polsce. Obcokrajowcy byli werbowani w kraju i za granicą pod pozorem zatrudnienia w różnych, wzajemnie ze sobą powiązanych firmach z branży transportowej.

"Dodatkowo wprowadzano ich w błąd co do czasu i warunków pracy oraz należnej opieki zdrowotnej. Ponadto wykorzystywano krytyczne położenie tych osób, zmuszając je do pracy przymusowej. Przymus ten wynikał z braku środków finansowych oraz nieznajomości języka polskiego. Cudzoziemcom zabierano paszporty i inne dokumenty, a także pozbawiano ich należnego wynagrodzenia" – poinformowała policja.

Z powodu braku pieniędzy i dokumentów ofiary gangu nie mogły zmienić miejsca pracy ani wrócić do swojego kraju. W takiej sytuacji znaleźli się obywatele m.in. Azerbejdżanu, Gruzji, Indii, Ukrainy czy Białorusi. Firma, w której świadczyli pracę, zatrudniała około 150 osób.

Podczas wspólnych działań funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia firmy, a także mieszkania i pojazdy należące do zatrzymanych. Zabezpieczyli też dokumentację prowadzonej firmy, komputery, dyski, pamięci przenośne, telefony komórkowe, blankiety praw jazdy, zezwolenia na pracę, paszporty i pieniądze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Po karze za zabójstwo wyszedł na wolność i został zatrzymany

Po karze za zabójstwo wyszedł na wolność i został zatrzymany

Łódź
Przeglądała bazę PESEL. Była strażniczka graniczna oskarżona

Przeglądała bazę PESEL. Była strażniczka graniczna oskarżona

Rzeszów

Zatrzymani strażnicy graniczni

Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej potwierdziła, że wśród podejrzanych jest dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nie podała dodatkowych szczegółów, tłumacząc to dobrem śledztwa, które ma charakter rozwojowy.

Źródło: KWP w Katowicach

Do sprawy odniosła się Komenda Główna Straży Granicznej. W komunikacie czytamy, że zatrzymanie dwóch funkcjonariuszy było możliwe dzięki śledztwu prowadzonemu przez Biuro Spraw Wewnętrznych SG. Zatrzymanym funkcjonariuszom "zarzuca się między innymi przekroczenie uprawnień w związku z realizacją czynności służbowych" - czytamy w oświadczeniu.

Jak podkreślono, obaj mężczyźni zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. "Formacja konsekwentnie i stanowczo reaguje na przypadki łamania prawa przez funkcjonariuszy. W Straży Granicznej nie ma i nie będzie tolerancji dla działań niezgodnych z przepisami prawa" - podkreśliła Komenda Główna Straży Granicznej.

Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że wszystkim podejrzanym przedstawiono łącznie 19 zarzutów dotyczących w szczególności udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było osiąganie znacznych korzyści majątkowych z przestępstw polegających na handlu ludźmi oraz ułatwianiu i umożliwianiu cudzoziemcom pobytu w Polsce.

"Po ogłoszeniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec dwóch osób. Sąd uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec tych podejrzanych na okres trzech miesięcy" – podała prokurator Calów-Jaszewska.

Pozostałe siedem osób objęto wolnościowymi środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru policji, zawieszenia w czynnościach służbowych jednego z funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz poręczeń majątkowych w kwotach od dwóch tysięcy złotych do 500 tys. złotych. W toku przeprowadzonych czynności zabezpieczono mienie w postaci środków pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej 400 tysięcy złotych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Plewnia

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Katowicach

Udostępnij:
Tagi:
BytomStraż GranicznaPolicjaŚląskwojewództwo śląskieProkuraturaProkuratura Krajowahandel ludźmi
Czytaj także:
Kierowniczka marketu została zwolniona (zdj. ilustracyjne)
Poseł interweniował na prośbę kierowniczki marketu. Kobieta została zwolniona
WARSZAWA
Senator Elizabeth Warren
Senatorka ostrzega przed narzędziem Muska. "Może stanowić poważne zagrożenie"
BIZNES
W mieszkaniu gdzie przebywał 8-latek wspólnie z jego matką zatrzymano 50-letniego mężczyznę
Wtargnęli do domu i uprowadzili ośmiolatka. Dwie osoby z zarzutami
Łódź
Zapadł wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Zasztyletowała partnera w sylwestrową noc. Wyrok
Trójmiasto
Groźne zapalenie opon mózgowych na Podlasiu
Epidemia groźnej choroby w Anglii. Są już dwie ofiary śmiertelne
Zdrowie
Budynek na terenie zakładu pogrzebowego w Penrose, Kolorado
Rozkładające się zwłoki 190 zmarłych w domu pogrzebowym. Zapadł wyrok w głośnej sprawie
Świat
Robert Bąkiewicz w sądzie w Słubicach
Bąkiewicz nazywał strażników zdrajcami ojczyzny. Sąd umorzył sprawę
Lubuskie
Hawaje
"Nigdy nie spodziewałam się, że mój dom zniknie"
METEO
imageTitle
Skorupskiego zabraknie w barażach
EUROSPORT
Wyrok sądu
Teściową zabił, żonie groził śmiercią. Trzy dni przed rozprawą rozwodową
Kujawsko-Pomorskie
Pałac na Wyspie. Wielki, neoklasycystyczny pałac z eleganckimi kolumnami i rzeźbami, siedzący nad spokojnym zbiornikiem wodnym i otoczony bujną zielenią. shutterstock_2623082159
Niespodziewany efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zyskuje Polska
BIZNES
imageTitle
Rośnie lista nieobecnych w Miami
EUROSPORT
Pożar rafinerii Szahran w Teheranie, 8 marca 2026 roku
Niebo płonie, pętla się zaciska. "Pytanie, kto się pierwszy udusi"
Bartosz Żurawicz
Matt-Clark
Aktor Matt Clark nie żyje
Kultura i styl
Staw w Parku Szymańskiego
Martwe ryby w parku. Dzielnica nie zarybia, więc skąd się wzięły?
Magdalena Gruszczyńska
gielda shutterstock_2480837631
Kasandryczne wizje analityków. Sytuacja "lose-lose"
BIZNES
Ostrzeżenia przed przymrozkami
Ochłodzenie zostanie z nami na dłużej. Ile stopni będzie
METEO
Gregory Bovino
Stał za nalotami służb imigracyjnych. Ogłosił, co zamierza zrobić
Świat
imageTitle
Raków i Lech muszą odrabiać straty. Kiedy mecze Ligi Konferencji?
EUROSPORT
Kierująca Renault była kompletnie pijana
Z trzema promilami przejechała ponad 100 kilometrów
Lubuskie
Antykoncepcja awaryjna, tabletka "dzień po"
"Dzień po" bez wizyty u lekarza. Ministerstwo Zdrowia nie kończy programu w aptekach
Piotr Wójcik
imageTitle
Neymar wściekły. "Nie mogę milczeć"
EUROSPORT
Marek Suski
Suski "złapał się za pierś". Wezwali pogotowie
Trybunał
Sprawa w TK w sprawie TK odroczona bez terminu
Donald Trump i J.D. Vance w Gabinecie Owalnym
Trump w ogniu krytyki po serii sprzecznych wypowiedzi
Świat
Premier Donald Tusk
Tusk cytuje Morawieckiego
BIZNES
Otyłość u dzieci
Niepokojące wyniki badań: coraz więcej polskich dzieci ma problemy ze snem i wagą
Zdrowie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Mołdawii
Ambasador Rosji dostał butelkę brudnej wody
Świat
imageTitle
"Noc grozy". Piłkarz i jego rodzina ofiarami napadu
EUROSPORT
Katastrofa smoleńska
Prokuratura częściowo umarza śledztwo z Tuskiem w tle. "Ani jednego dowodu"
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

