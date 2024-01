Miał zatopić auto ze śpiącą partnerką i upozorować nieszczęśliwy wypadek. Po trzech latach usłyszał zarzuty

Policjanci z zespołu do spraw przestępstw niewykrytych katowickiej komendy wojewódzkiej, tak zwanego "Archiwum X", rozwiązali sprawę zabójstwa 34-latki, do którego doszło w 2021 roku. Jej partner jest podejrzany o zatopienie samochodu, w którym spała kobieta, a potem upozorowanie wypadku.

Do zdarzenia doszło w lipcu 2021 roku we wsi Roszków w gminie Krzyżanowice w powiecie raciborskim. Para pojechała nad wodę, gdzie piła alkohol. Kiedy 34-latka zasnęła w samochodzie, mężczyzna miał doprowadzić do tego, że auto zjechało do zbiornika. Biuro prasowe śląskiej policji poinformowało w środę, że prawda wyszła na jaw w efekcie śledztwa katowickiego "Archiwum X", prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Mężczyźnie grozi dożywocie.