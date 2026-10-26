Katowice Apel Czarnka po referendum w Częstochowie. "Wystawmy wspólnego kandydata" Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Tusk o referendum w Częstochowie: mogę wyrazić satysfakcję Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, komentując wynik referendum w Częstochowie podczas poniedziałkowej konferencji, zaapelował do całej prawicy o wystawienie wspólnego kandydata na prezydenta miasta w przedterminowych wyborach.

- Wystawmy wspólnego kandydata prawicy w Częstochowie, wspólnego jednego kandydata prawicy, a Częstochowa będzie miała włodarza na miarę swoich możliwości i oczekiwań jej mieszkańców i całej Polski - mówił Czarnek.

W jego opinii "Polska chciałaby Częstochowy, która jest duchową stolicą Polski, ze względu na Jasną Górę i Matkę Bożą Częstochowską".

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- Cała Polska chciałaby Częstochowy - pięknej perełki, wizytówki Polski, do której przyjeżdżają także pielgrzymi z całego świata - dodał Czarnek. Jak podkreślił, "są na to szanse". - Tylko wystawmy wspólnego kandydata prawicy - zaapelował.

Politycy PiS: ostrzeżenie dla całego obozu Tuska

"Żeby odwołać prezydenta z zarzutami korupcyjnymi, z zakazem wstępu do Urzędu Miasta, trzeba było aż zorganizowania kosztownego referendum. Częstochowa zasługuje na dobrego włodarza. Czy skompromitowana Lewica ma choć odrobinę honoru by powstrzymać się od wystawienia własnego kolejnego kandydata?" - skomentował w poniedziałek były marszałek Senatu z PiS Stanisław Karczewski.

Żeby odwołać prezydenta z zarzutami korupcyjnymi, z zakazem wstępu do Urzędu Miasta, trzeba było aż zorganizowania kosztownego referendum. Częstochowa zasługuje na dobrego włodarza. Czy skompromitowana @__Lewica ma choć odrobinę honoru by powstrzymać się od wystawienia własnego, kolejnego kandydata? — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) October 26, 2026

Krzysztof Matyjaszczyk został w lutym zatrzymany przez CBA i usłyszał zarzuty przyjęcia łapówek. W tym samym śledztwie status podejrzanych ma między innymi dwoje radnych.

Z kolei według Przemysława Czarnka "Częstochowa pokazała, że mieszkańcy potrafią odsunąć władzę, która straciła ich zaufanie". Polityk podkreślił w swoim wpisie, że "w Gliwicach zebrano ponad 18 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta z KO".

"To ostrzeżenie dla całego obozu Donalda Tuska. Mieszkańcy rozliczają swoich włodarzy, a za rok przy urnach cała Polska będzie miała okazję powiedzieć tej ekipie: DOŚĆ!" - napisał wiceprezes PiS.

Częstochowa pokazała, że mieszkańcy potrafią odsunąć władzę, która straciła ich zaufanie. W Gliwicach zebrano ponad 18 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta z KO. To ostrzeżenie dla całego obozu Donalda Tuska. Mieszkańcy rozliczają swoich włodarzy, a za rok przy urnach cała Polska będzie miała okazję powiedzieć tej ekipie: DOŚĆ! — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) October 26, 2026

W Gliwicach grupa mieszkańców chce odwołania prezydentki tego miasta Katarzyny Kuczyńskiej-Budki z Koalicji Obywatelskiej. O zebraniu ponad 18 tysięcy podpisów pod tą inicjatywą działacze stowarzyszenia Gliwice2026 poinformowali w niedzielę wieczorem.

Wicemarszałek Sejmu o "czyszczeniu złogów"

"Gratulacje dla Częstochowy za wyniki referendum odwoławczego i dla Gliwic za skuteczną zbiórkę podpisów!" - napisał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego. "Trzymamy kciuki za czyszczenie złogów lewicowo-platformerskich w Krakowie i za sukces referendum odwoławczego w Gliwicach!" - napisał.

Gratulacje dla Częstochowy za wyniki referendum odwoławczego i dla Gliwic za skuteczną zbiórkę podpisów! Trzymamy kciuki za czyszczenie złogów lewicowo-platformerskich w Krakowie i za sukces referendum odwoławczego w Gliwicach! Trzeba przywrócić odpowiedzialność i rozliczalność władzy. — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) October 26, 2026

"Najpierw Kraków, teraz Częstochowa [...]. Polacy coraz głośniej i wyraźniej wyrażają swój sprzeciw wobec polityków i środowisk tworzących koalicję 13 grudnia!" - ocenił z kolei we wpisie szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej.

CZĘSTOCHOWA POWIEDZIAŁA: DOŚĆ! Referendum zakończyło się sukcesem. Prezydent miasta odwołany. Rada Miasta odwołana. Niemal 97% głosujących opowiedziało się za odwołaniem prezydenta! Najpierw Kraków, teraz Częstochowa. To kolejny przykład ogromnej mobilizacji mieszkańców, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i rozliczyć lokalną władzę. Polacy coraz głośniej i wyraźniej wyrażają swój sprzeciw wobec polityków i środowisk tworzących koalicję 13 grudnia! — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 26, 2026

W Krakowie 11 października mieszkańcy wybrali w przedterminowych wyborach nowego prezydenta miasta - Łukasza Gibałę, głównego oponenta poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO, odwołanego w referendum w maju.

Marcelina Zawisza z partii Razem oceniła, że odwołanie prezydenta Matyjaszczyka "to cena za kompletną patologie układu częstochowskiego", a "mieszkańcy kolejnego miasta pokazali, że nie ma zgody na koryciarstwo".

"Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z Nowej Lewicy od ośmiu miesięcy nie mógł pełnić swojej funkcji, wchodzić do urzędu miasta ani kontaktować się z pracownikami" - przypomniała posłanka.

Częstochowa odwołała swojego prezydenta i radę miasta. To cena za kompletną patologie układu częstochowskiego. Mieszkańcy kolejnego miasta pokazali, że nie ma zgody na koryciarstwo. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z Nowej Lewicy od ośmiu miesięcy nie mógł pełnić swojej funkcji, wchodzić do urzędu miasta ani kontaktować się z pracownikami. Prokuratura przedstawiła mu zarzut przyjęcia co najmniej 40 tysięcy złotych w zamian za zmiany w budżecie miasta pozwalające na realizację zamówienia publicznego z korzyścią dla jednego z przedsiębiorców oraz przyjęcia od wielu osób korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 129 tysięcy złotych. — Marcelina Zawisza #PartiaRazem (@mmzawisza) October 26, 2026

Giertych: bardzo dobrze, że odwołano prezydenta Częstochowy

Do sprawy odniósł się również poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, zdaniem którego to "bardzo dobrze, że w Częstochowie odwołano prezydenta".

"Gratulacje dla wszystkich tych mieszkańców, którzy uczestniczyli w referendum dając przykład postawy obywatelskiej" - napisał polityk.

W poniedziałek rano do częstochowskiego referendum odniósł się także premier Donald Tusk, który wyrazi "satysfakcję, że mieszkańcy Częstochowy mieli podobną opinię jak prokuratura i CBA". O odwołanym prezydencie powiedział, że "nikt go nie bronił".

Referendum w Częstochowie

W referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka z Lewicy wzięły udział 51863 osoby - przy wymaganym minimum do jego ważności 46625.

Odwołano również radę miasta. W tej sprawie wypowiedziały się w niedzielę 51844 osoby (96,2 proc. było za odwołaniem rady) przy progu ważności referendum 48754 głosujących.

Komitet referendalny stworzyła grupa aktywistów miejskich oraz osób, które w ostatnich wyborach samorządowych kandydowały do rady miasta z listy Trzeciej Drogi (ugrupowanie nie uzyskało mandatów).

Krzysztof Matyjaszczyk prezydentem Częstochowy był 16 lat. Został nim w 2010 r. w przedterminowych wyborach po odwołaniu w referendum prawicowego prezydenta Tadeusza Wrony. Reelekcję w kolejnych wyborach na prezydenta Częstochowy Matyjaszczyk uzyskał w 2014 r. (w II turze), 2018 (w I turze) i 2024 r. (w II turze).