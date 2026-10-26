Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Apel Czarnka po referendum w Częstochowie. "Wystawmy wspólnego kandydata"

|
Krzysztof Matyjaszczyk
Tusk o referendum w Częstochowie: mogę wyrazić satysfakcję
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wystawmy wspólnego kandydata prawicy w Częstochowie - zaapelował w poniedziałek do sił prawicowych wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Dodał, że "Polska chciałaby Częstochowy, która jest duchową stolicą Polski, ze względu na Jasną Górę i Matkę Bożą Częstochowską". W niedzielnym referendum mieszkańcy odwołali prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka z Lewicy i radę miasta.

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, komentując wynik referendum w Częstochowie podczas poniedziałkowej konferencji, zaapelował do całej prawicy o wystawienie wspólnego kandydata na prezydenta miasta w przedterminowych wyborach.

- Wystawmy wspólnego kandydata prawicy w Częstochowie, wspólnego jednego kandydata prawicy, a Częstochowa będzie miała włodarza na miarę swoich możliwości i oczekiwań jej mieszkańców i całej Polski - mówił Czarnek.

W jego opinii "Polska chciałaby Częstochowy, która jest duchową stolicą Polski, ze względu na Jasną Górę i Matkę Bożą Częstochowską".

- Cała Polska chciałaby Częstochowy - pięknej perełki, wizytówki Polski, do której przyjeżdżają także pielgrzymi z całego świata - dodał Czarnek. Jak podkreślił, "są na to szanse". - Tylko wystawmy wspólnego kandydata prawicy - zaapelował.

Politycy PiS: ostrzeżenie dla całego obozu Tuska

"Żeby odwołać prezydenta z zarzutami korupcyjnymi, z zakazem wstępu do Urzędu Miasta, trzeba było aż zorganizowania kosztownego referendum. Częstochowa zasługuje na dobrego włodarza. Czy skompromitowana Lewica ma choć odrobinę honoru by powstrzymać się od wystawienia własnego kolejnego kandydata?" - skomentował w poniedziałek były marszałek Senatu z PiS Stanisław Karczewski.

Krzysztof Matyjaszczyk został w lutym zatrzymany przez CBA i usłyszał zarzuty przyjęcia łapówek. W tym samym śledztwie status podejrzanych ma między innymi dwoje radnych.

Z kolei według Przemysława Czarnka "Częstochowa pokazała, że mieszkańcy potrafią odsunąć władzę, która straciła ich zaufanie". Polityk podkreślił w swoim wpisie, że "w Gliwicach zebrano ponad 18 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta z KO".

"To ostrzeżenie dla całego obozu Donalda Tuska. Mieszkańcy rozliczają swoich włodarzy, a za rok przy urnach cała Polska będzie miała okazję powiedzieć tej ekipie: DOŚĆ!" - napisał wiceprezes PiS.

W Gliwicach grupa mieszkańców chce odwołania prezydentki tego miasta Katarzyny Kuczyńskiej-Budki z Koalicji Obywatelskiej. O zebraniu ponad 18 tysięcy podpisów pod tą inicjatywą działacze stowarzyszenia Gliwice2026 poinformowali w niedzielę wieczorem.

Wicemarszałek Sejmu o "czyszczeniu złogów"

"Gratulacje dla Częstochowy za wyniki referendum odwoławczego i dla Gliwic za skuteczną zbiórkę podpisów!" - napisał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego. "Trzymamy kciuki za czyszczenie złogów lewicowo-platformerskich w Krakowie i za sukces referendum odwoławczego w Gliwicach!" - napisał.

"Najpierw Kraków, teraz Częstochowa [...]. Polacy coraz głośniej i wyraźniej wyrażają swój sprzeciw wobec polityków i środowisk tworzących koalicję 13 grudnia!" - ocenił z kolei we wpisie szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej.

W Krakowie 11 października mieszkańcy wybrali w przedterminowych wyborach nowego prezydenta miasta - Łukasza Gibałę, głównego oponenta poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO, odwołanego w referendum w maju.

Marcelina Zawisza z partii Razem oceniła, że odwołanie prezydenta Matyjaszczyka "to cena za kompletną patologie układu częstochowskiego", a "mieszkańcy kolejnego miasta pokazali, że nie ma zgody na koryciarstwo".

"Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z Nowej Lewicy od ośmiu miesięcy nie mógł pełnić swojej funkcji, wchodzić do urzędu miasta ani kontaktować się z pracownikami" - przypomniała posłanka.

Giertych: bardzo dobrze, że odwołano prezydenta Częstochowy

Do sprawy odniósł się również poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, zdaniem którego to "bardzo dobrze, że w Częstochowie odwołano prezydenta".

"Gratulacje dla wszystkich tych mieszkańców, którzy uczestniczyli w referendum dając przykład postawy obywatelskiej" - napisał polityk.

W poniedziałek rano do częstochowskiego referendum odniósł się także premier Donald Tusk, który wyrazi "satysfakcję, że mieszkańcy Częstochowy mieli podobną opinię jak prokuratura i CBA". O odwołanym prezydencie powiedział, że "nikt go nie bronił".

Referendum w Częstochowie

W referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka z Lewicy wzięły udział 51863 osoby - przy wymaganym minimum do jego ważności 46625.

Odwołano również radę miasta. W tej sprawie wypowiedziały się w niedzielę 51844 osoby (96,2 proc. było za odwołaniem rady) przy progu ważności referendum 48754 głosujących.

Komitet referendalny stworzyła grupa aktywistów miejskich oraz osób, które w ostatnich wyborach samorządowych kandydowały do rady miasta z listy Trzeciej Drogi (ugrupowanie nie uzyskało mandatów).

Krzysztof Matyjaszczyk prezydentem Częstochowy był 16 lat. Został nim w 2010 r. w przedterminowych wyborach po odwołaniu w referendum prawicowego prezydenta Tadeusza Wrony. Reelekcję w kolejnych wyborach na prezydenta Częstochowy Matyjaszczyk uzyskał w 2014 r. (w II turze), 2018 (w I turze) i 2024 r. (w II turze).

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
CzęstochowaReferendumSamorząd
Czytaj także:
Czterech Litwinów i Białorusin aresztowanych za przemyt papierosów balonami meteorologicznymi
Papierosy ukryli w balonach. Wpadli, gdy po nie przyjechali
Olsztyn
cukrzyca AdobeStock_128800413
Implant obniża poziom cukru we krwi. Zastąpi leki na cukrzycę?
Anna Bielecka
Paczka Aliexpress
Od listopada nowa opłata. "Przyniesie dodatkowe wpłaty do budżetu"
BIZNES
Kierowca uderzył w ogrodzenie cmentarza
Samochodem prosto na cmentarz. Uszkodził nagrobki i ogrodzenie
Rzeszów
31-latek został zatrzymany
Wymachiwał siekierą na ulicy. Policjant rozpoznał go w autobusie
WARSZAWA
Mewa czy rybitwa? Gość specjalny na antenie TVN24
"Zobacz, jak wieje, jak mu tam piórka na kuperku podwiewa"
METEO
Premier Polski Donald Tusk i premier Wietnamu Le Minh Hung podczas oświadczenia dla prasy w Kancelarii Rządu Wietnamu w Hanoi
Tusk o rozmowach w Wietnamie. "Dla naszych gospodarzy to było wow"
Polska
Bartosz Malewski
"Usłyszałem głośne, mocne walenie w drzwi"
WARSZAWA
imageTitle
Lewandowski wolał mecz ligi NHL od El Clasico
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski: chyba dziś smuteczek na patoprawicy
Polska
Eric Bauza
"Rozbawiał miliony ludzi na całym świecie". Aktor zmarł nagle w wieku 46 lat
Kultura i styl
Koniec mrożenia cen prądu. Jak to wpłynie na rachunki
Niższe rachunki za prąd i ogrzewanie. Na stole nowy projekt
BIZNES
Prezent podejrzanej o pedofilię nauczycielki dla ucznia jednej ze szkół w powiecie wadowickim
Nazwała się "ponadprzyjaciółką". Ruszył proces nauczycielki oskarżonej o molestowanie ucznia
Kraków
imageTitle
Wulgaryzmy w szatni Lecha. Poniosło trenera po wygranej z Legią
EUROSPORT
Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych
Potrącenie na pasach, za kierownicą nastolatka. Jest nagranie
Lubuskie
Grzegorz Braun
Prokuratura przedstawiła zarzuty Grzegorzowi Braunowi
Wrocław
Znaleźli ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Zakrwawiony leżał na pasach. Policja zatrzymała jedną osobę
Poznań
imageTitle
Awans Świątek w rankingu. Kawa najwyżej w karierze
EUROSPORT
Krzysztof Gawkowski
Cyberataki mogą sparaliżować usługi. Są nowe zalecenia
BIZNES
Jarosław Sachajko
Poseł przemawiał w okularach z prompterem
Polska
Wirus ebola
Pacjentka z ebolą ewakuowana z kraju
Świat
Wypadek policyjnego black hawka
Policyjny Black Hawk zerwał linię energetyczną na pikniku. Jest decyzja sądu
WARSZAWA
Europejski Bank Centralny EBC
Stopy procentowe w USA i strefie euro. W tym tygodniu ważne decyzje
BIZNES
Meghan Markle
Skandal wokół ojca księżnej. Kto wysłał list do policji?
Świat
17-latek był pod wpływem alkoholu, nie miał prawa jazdy
Nastolatek dachował BMW. Był pijany
Kielce
Donald Trump i Nicki Minaj podczas wiecu w Port Huron
Trump o pośladkach raperki. Tak zareagowali jego zwolennicy
Świat
Wyborcy w Avondale Estates w stanie Georgia
Model Anthropic uzyskał dostęp do danych o głosowaniu w USA
BIZNES
Król Szwecji Karol XVI i Wołodymyr Zełenski
FAŁSZKról Szwecji nie ściska ręki Zełenskiemu, ten "pluje". A jak było
Michał Istel
Zalane ulice miasteczka Hvide Sande w Danii
Burza szalała od Szkocji po Bałtyk. Nie żyją dwie osoby
METEO
Piecyk gazowy (zdjęcie ilustracyjne)
Ulatniał się z piecyka. Poszkodowana kobieta i dwoje dzieci
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica