Zmiótł psa z pasów. "Szczęście od Boga, że pana nie zahaczył"

Pies był już w połowie jezdni, opiekun szedł za nim. Byli już na przejściu dla pieszych, gdy z ich lewej strony nadjechało BMW. Kierowca nie zatrzymał się. Ominął człowieka, psa nie. - Usłyszałam straszny huk. Wyszłam ze sklepu i modliłam się, żeby to nie był człowiek. Zobaczyłam dorosłego mężczyznę, jak we łzach zbiera z ulicy swojego psa i odchodzi bez słowa - opowiada sprzedawczyni.

Do tragedii doszło 1 lutego około godziny 20.30 w miejscowości Rędziny pod Częstochową na ulicy Wolności - odcinku drogi krajowej numer 91. Na przejściu dla pieszych, naprzeciw sklepu spożywczego zginął pies, potrącony przez złote lub żółte BMW. Kierowca nie zatrzymał się.

"Modliłam się, żeby to nie był człowiek"

Na nagraniu widać przejeżdżające przez pasy z dużą prędkością samochody. To norma w Rędzinach, odkąd zaczęła się przebudowa drogi krajowej numer jeden i DK91 stała się trasą alternatywną, także dla ciężarówek.

- Dzieci przychodzą do nas do sklepu prosić, żeby je przeprowadzić na drugą stronę. Boją się - opowiada Agnieszka Franczyk, sprzedawczyni ze sklepu spożywczego naprzeciw feralnych pasów. Pani Agnieszka była w pracy 1 lutego, gdy zginął pies.

- Usłyszałam straszny huk. Wyszłam ze sklepu i modliłam się, żeby to nie był człowiek - wspomina sprzedawczyni. - Kilkanaście metrów dalej zobaczyłam leżącego na ulicy martwego psa. Jego właściciel stał przy pasach. To było bardzo przykre. Zobaczyłam dorosłego mężczyznę, jak we łzach zbiera z ulicy swojego psa i odchodzi bez słowa - dodaje.