Omal nie potrącił pieszych, miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Jest wyrok

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany na konferencji prasowej o konflikt z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem. - To jest pytanie z tezą, które zakłada scenariusz i wydarzenia, które nie miały miejsca. W związku z tym ja mogę tylko się uśmiechnąć - odparł szef rządu. - To nie tak wszystko wygląda, jak niektórzy by chcieli, żeby wyglądało - powiedział z kolei Sasin.