"Matka była w szoku. Widziała, jak jej dziecko omal nie zginęło". Auto uderzyło w hulajnogę, zarzuty dla kierowcy

- Zobaczyłem na przejściu rodzinę i zatrzymałem się, żeby ich przepuścić. Za mną zatrzymały się trzy samochody, ale widziałem z daleka, że czwarty zaczął wyprzedzać je z bardzo dużą prędkością. Zacząłem trąbić - opowiada świadek potrącenia hulajnogi. Kierowca, który jadąc pod prąd wyprzedzał na przejściu dla pieszych, usłyszał dziś dwa zarzuty. - Przyznał się i wyjaśnił, że 6 czerwca jechał przez Rędziny z prędkością około 100 kilometrów na godzinę, gdyż bardzo mu się spieszyło - informuje prokuratura.

- Prokurator przedstawił 39-letniemu Rafałowi K. dwa zarzuty popełnienia przestępstw. Pierwszy dotyczy narażenia czterech osób, w tym dwójki dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Drugi natomiast naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych - powiedział Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Rafał K. był już karany. Jak powiedział Ozimek, w 2011 roku skazany został na siedem lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Był wtedy pod wpływem alkoholu. Sąd orzekł mu wówczas dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Rok wcześniej był skazany za prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu.

Tym razem, według prokuratury, przekraczając znacznie prędkość w Rędzinach pod Częstochową wyprzedzał samochody przed przejściem dla pieszych i stworzył realne zagrożenie dla pieszych przekraczających pasy.

- Przesłuchany przyznał się do popełnienia przestępstw i wyjaśnił, że 6 czerwca jechał przez Rędziny z prędkością około 100 kilometrów na godzinę, gdyż bardzo mu się spieszyło - dodaje Ozimek.

Prokuratora wystąpiła do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu na trzy miesiące, motywując to obawą ucieczki lub ukrywania się podejrzanego, a także obawą, że przebywając na wolności może on popełnić przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu lub bezpieczeństwu publicznemu.

"Zacząłem trąbić, myślałem o bezpieczeństwie tej rodziny"

W niedzielę wieczorem w Rędzinach pod Częstochową czteroosobowa rodzina pokonywała przejście dla pieszych na ulicy Wolności - fragmencie drogi krajowej 91. Rodzice prowadzili rowery z dzieckiem na bagażniku, drugie dziecko jechało na hulajnodze.

Pan Maciej, który akurat wracał autem z Łodzi do Częstochowy zobaczył ich jeszcze na chodniku i jako pierwszy ze sznura zbliżających się samochodów zwolnił, by ich przepuścić. Widać to na monitoringu. Kierowca zatrzymał się, a za nim kolejne trzy samochody. Pan Maciej obserwował ich w lusterku.

- Ale widziałem z daleka, że czwarty samochód zaczął wyprzedzać z bardzo dużą prędkością, zacząłem trąbić. Myślałem tylko o bezpieczeństwie rodziny na przejściu - opowiada pan Maciej. - Matka pierwsza weszła na przejście. Dziecko weszło później. Dopiero gdy zacząłem trąbić, to matka się zatrzymała. Ale dziecko na hulajnodze nie zdążyło od razu wyhamować.

Na nagraniu z monitoringu widać, że chłopiec przejechał na hulajnodze pierwszy pas jezdni i gdy był już na drugim, rozpędzony samochód uderzył w hulajnogę, wyrywając mu ją spod nóg. Chłopiec odskoczył i nic mu się nie stało.

- To był ogromny szok, ogromne emocje. Niezbyt długo mam prawo jazdy i to była pierwsza taka sytuacja - opowiada pan Maciej. - Matka była w szoku i nie mogła dojść do siebie, widziała jak jej dziecko omal nie zginęło. Dziecko płakało i to tak histerycznie. Chłopiec w ogóle nie zrozumiał co się stało, zaczął płakać i przepraszać mamę tak jakby on coś złego zrobił.

Zatrzymany cztery dni później

Nagranie z groźnego zdarzenia udostępnił najpierw urząd gminy w Rędzinach, a wczoraj policja. Poszukiwała kierowy volkswagena, który wyprzedzając na przejściu i jadąc pod prąd omal nie potrącił dziecka. Nie zatrzymał się po zdarzeniu.

- Stworzył realne i bezpośrednie zagrożenie dla pieszych znajdujących się na przejściu. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał – mówiła podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Kierowcę udało się zatrzymać w środę po południu. - Naraził pieszych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, został zatrzymany i trafi do policyjnego aresztu – mówiła Chyra-Giereś.

Wójt walczy o fotoradar

Jak mówią mieszkańcy Rędzin, do podobnych zdarzeń dochodzi w tym miejscu często. Wójt gminy w rozmowie z nami powiedział, że w ciągu ostatnich pięciu lat doszło tutaj do ponad 150 niebezpiecznych sytuacji na drodze krajowej nr 91.

- Przeprowadziliśmy kilka rozmów w sprawie fotoradarów, ale niestety zawsze wszędzie liczy się statystyka: musi być ofiara śmiertelna, jakaś liczba ofiar śmiertelnych i dopiero wtedy pojawia się czarny punkt na mapie. W tym roku mamy jedną ofiarę śmiertelną – mówi Paweł Militowski, wójt gminy Rędziny.

