Podbiegł i wbił mu nóż w plecy. Nagranie z monitoringu

44-latek został napadnięty w poniedziałek rano na jednym z parkingów samochodowych w Rędzinach przy ulicy Kościuszki.

"Z ustaleń policjantów wynika, że 37-letni mężczyzna bez powodu zaatakował 44-latka, zadając mu nożem cios w plecy" – podaje śląska policja.

Na filmie z monitoringu widać, jak napastnik czeka na swoją ofiarę na parkingu. Gdy 44-latek wychodzi ze sklepu i staje przy samochodzie, 37-latek podbiega do niego i wbija nóż w plecy. Następnie ucieka z parkingu na rowerze elektrycznym.

Stan zaatakowanego 44-latka

Jak przekazał Dariusz Kopczyński, p.o. zastępcy dyrektora ds. medycznych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, zaatakowany mężczyzna trafił do lecznicy z raną kłutą lewego pośladka. Ostrze uszkodziło tętnicę pośladkową górną i konieczna była operacja.

Obecnie 44-latek jest w stanie dobrym, przebywa na oddziale chirurgii.

Areszt dla podejrzanego

Na poszukiwania nożownika ruszyli policjanci z Częstochowy i Kłomnic. "Mężczyzna został szybko namierzony i zatrzymany przez częstochowskich kryminalnych na terenie jednego ze sklepów spożywczych w Rudnikach" - czytamy w komunikacie.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec 37-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy.

