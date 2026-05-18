Katowice

Wtargnął do domu, strzelał do kobiety. Szukają go

Zrzut ekranu 2026-05-18 102333
Poszukiwany mężczyzna na nagraniach z monitoringu
Źródło wideo: KPP w Tarnowskich Górach
Źródło zdj. gł.: KPP w Tarnowskich Górach
Mężczyzna wtargnął do domu, strzelał w kierunku kobiety i uciekł. Stało się to w styczniu tego roku, a teraz policja publikuje nagrania i portret pamięciowy poszukiwanego w tej sprawie.

16 stycznia, po godzinie 19.30, mężczyzna z bronią palną wtargnął do jednego z domów w Radzionkowie (Śląskie). Oddał kilka strzałów w kierunku kobiety i uciekł. Do dziś nie wiadomo kim jest. Kobiecie nic się nie stało.

Udało się stworzyć portret pamięciowy sprawcy, nagrały go także kamery monitoringu, gdy przechodził po pasach.

Według policyjnego rysopisu mężczyzna ma około 45 lat, jest szczupły i ma około 170 centymetrów wzrostu. Jego twarz jest trójkątna, a cera normalna. Ma ciemne oczy.

W dniu zdarzenia miał ciemny i gęsty kilkudniowy zarost oraz okulary korekcyjne w czarnych, grubych oprawkach. Ubrany był w szarą kurtkę z kapturem, czarne spodnie oraz białe buty. Na głowę miał charakterystyczną zimową czapkę z napisem "Pitbull".

Policja sporządziła portet pamięciowy poszukiwanego
Policja sporządziła portet pamięciowy poszukiwanego
Źródło zdjęcia: KPP Tarnowskie Góry

"Jeśli rozpoznajesz mężczyznę z nagrań lub zdjęcia – powiadom nas. Informacje można przekazywać bezpośrednio pod numerami telefonu 47 853 42 80, 47 853 42 86, 47 853 42 55 lub alarmowy 112, a także drogą mailową na adres: kryminalny@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl" - apeluje Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.

Tagi:
Mateusz Czajka
