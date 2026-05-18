Wtargnął do domu, strzelał do kobiety. Szukają go Oprac. Mateusz Czajka |

Poszukiwany mężczyzna na nagraniach z monitoringu Źródło wideo: KPP w Tarnowskich Górach Źródło zdj. gł.: KPP w Tarnowskich Górach

16 stycznia, po godzinie 19.30, mężczyzna z bronią palną wtargnął do jednego z domów w Radzionkowie (Śląskie). Oddał kilka strzałów w kierunku kobiety i uciekł. Do dziś nie wiadomo kim jest. Kobiecie nic się nie stało.

Udało się stworzyć portret pamięciowy sprawcy, nagrały go także kamery monitoringu, gdy przechodził po pasach.

Według policyjnego rysopisu mężczyzna ma około 45 lat, jest szczupły i ma około 170 centymetrów wzrostu. Jego twarz jest trójkątna, a cera normalna. Ma ciemne oczy.

W dniu zdarzenia miał ciemny i gęsty kilkudniowy zarost oraz okulary korekcyjne w czarnych, grubych oprawkach. Ubrany był w szarą kurtkę z kapturem, czarne spodnie oraz białe buty. Na głowę miał charakterystyczną zimową czapkę z napisem "Pitbull".

Policja sporządziła portet pamięciowy poszukiwanego Źródło zdjęcia: KPP Tarnowskie Góry

"Jeśli rozpoznajesz mężczyznę z nagrań lub zdjęcia – powiadom nas. Informacje można przekazywać bezpośrednio pod numerami telefonu 47 853 42 80, 47 853 42 86, 47 853 42 55 lub alarmowy 112, a także drogą mailową na adres: kryminalny@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl" - apeluje Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.

