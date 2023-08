Udusił poznaną w autobusie dziewczynę, słyszał "wewnętrzny głos". Prokuratura o sekcji zwłok

Badania fonoskopijne zmierzają do ustalenia, czy to podejrzany 19-latek, krótko po zabójstwie zadzwonił na numer 112 i poinformował o zbrodni. W ramach badań fonoskopijnych wykonywana jest analiza identyfikacyjna głosów i autentyczności nagrań.

Usłyszał zarzut zabójstwa

"Do zbrodni miał go skłonić wewnętrzny głos"

Jak zaznaczają śledczy, trudno mówić o jakimś motywie, którym kierował się sprawca, "do zbrodni miał go skłonić wewnętrzny głos". Prokuratura zleci również badania psychiatryczne podejrzanego. Chodzi przede wszystkim o ustalenie, czy sprawca był poczytalny i czy może odpowiadać karnie za swój czyn.

Poznał ją w autobusie, miał zwabić do domu i udusić

Do zabójstwa doszło w sobotę rano. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 19-latek z Radzionkowa poznał 18-latkę z Bytomia kilka godzin wcześniej - w autobusie w Katowicach, którym oboje przyjechali do Tarnowskich Gór. Potem pojechali do pobliskiego Radzionkowa - do mieszkania przy ul. Kużaja, wynajmowanego przez mężczyznę. Tam nastolatka została uduszona.