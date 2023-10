W mieszkaniu znaleziono ciała mężczyzny i kobiety. Prokuratura bada okoliczności

czytaj dalej

Politycy ugrupowań opozycyjnych, które wystawiły już kandydatów do debaty w telewizji rządowej, sugerują wyjazd do Przysuchy, gdzie będzie tego dnia Jarosław Kaczyński. Prezes PiS w czwartek odmówił udziału w debacie, na której swą obecność zapowiedział wcześniej lider PO Donald Tusk. Dotychczas wolę wyjazdu do lub w okolice Przysuchy wyrazili lider Agrounii Michał Kołodziejczak oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.