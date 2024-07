Byli znajomymi, pili razem alkohol u Marka K. Mężczyzna leżał na wersalce, gdy Rafał Z. zadał mu cios maczetą w klatkę piersiową. Potem kilkadziesiąt razy tym samym narzędziem uderzył Mariolę H. i wrócił do pastwienia się nad kolegą. Pokazał to w eksperymencie procesowym, do wszystkiego się przyznał. Sprawa trafiła już do sądu.