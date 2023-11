Uciekał autem po chodniku. Policjanci oddali strzał

czytaj dalej

Kandydat na premiera, Donald Tusk, na posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej zwracał się do polityczek i polityków ugrupowania, aby nie zapomnieli, że muszą mierzyć się z "wielkim zobowiązaniem", wchodząc do Sejmu i Senatu nowej kadencji. - To nie jest nic łatwego, by twardo stawać po stronie prawdy. Nie spodziewajcie się, że dostaniemy za to aplauz tłumu - mówił szef PO.