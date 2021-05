Dziennikarz, didżej, od 10 lat policjant. Dzisiaj został zastrzelony w Raciborzu

"Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi asp. Michała Kędzierskiego, który wypełniając do końca słowa roty ślubowania policyjnego, zginął na służbie zastrzelony przez bandytę w Raciborzu. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, całe środowisko policyjne pozostaje w głębokim żalu i smutku, a sercem jesteśmy z rodziną i najbliższymi. Cześć Jego pamięci!" – czytamy na stronie policji.

Michał Kędzierski, rocznik '78 zginął od strzałów, które padły we wtorek rano na ulicy Chełmińskiego w Raciborzu. Podejrzewany o strzelanie 40-letni mężczyzna, według policji w stroju łudząco podobnym do policyjnego munduru, najpierw na stacji benzynowej wsiadł do samochodu po wypiciu piwa, a potem kontrolował auta na osiedlowej uliczce. Podczas legitymowania, zamiast dokumentów, miał wyciągnąć broń i trafić w Kędzierskiego.