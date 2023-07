Chciał przekupić policjantów. Zaproponował budowę altanek

Do zdarzenia doszło we wtorek (11 lipca) przy ulicy Rybnickiej w Raciborzu. Kierowca volkswagena nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył opla prowadzonego przez 56-letnią kobietę. Policjanci ze skierowanego na miejsce patrolu drogówki wyczuli w trakcie rozmowy od kierowcy alkohol. Badanie wykazało, że 42-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego ma w organizmie ponad cztery promile alkoholu.

Zaoferował budowę altanek ogrodowych

"Kolejnych kłopotów mężczyzna narobił sobie podczas dalszej rozmowy z mundurowymi. Zaproponował on bowiem policjantom, że w zamian za 'zapomnienie' o całej sprawie mogą liczyć na darmową budowę trzech drewnianych altanek ogrodowych. Mundurowi poinformowali go, że próba przekupienia policjanta to przestępstwo, ten jednak zignorował ich ostrzeżenia i w dalszym ciągu ponawiał swoją propozycję" - relacjonowali policjanci z Raciborza.