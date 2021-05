40-latek podejrzany o zastrzelenie policjanta aresztowany

Sąd zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące 40-latka, który we wtorek w Raciborzu zastrzelił interweniującego policjanta. Informację o uwzględnieniu wniosku w tej sprawie przekazała w czwartek po południu raciborska policja.

Młodszy aspirant Michał Kędzierski zginął we wtorek rano podczas interwencji przy ulicy Chełmońskiego w Raciborzu, przy próbie wylegitymowania 40-letniego mężczyzny. Wcześniej tego dnia raciborska policja dostała dwa zgłoszenia, że mężczyzna w ubiorze łudząco przypominającym policyjny mundur po wypiciu piwa na stacji benzynowej wsiadł do renault scenic i odjechał, a kilka chwil później kontroluje kierowców na Chełmońskiego, tamując ruch.

Jak podawała policja, legitymowany mężczyzna zamiast dokumentów wyciągnął broń i strzelił do Kędzierskiego. Partner z patrolu policjanta strzelił do uciekającego napastnika, który z raną uda trafił do szpitala.