Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne. Czołowe zderzenie w Pyskowicach

Dwa samochody zderzyły się czołowo na ul. Gliwickiej w Pyskowicach (woj. śląskie). W wypadku zginęła jedna osoba, a trzy inne z obrażeniami zostały przewiezione do szpitali.

Informację o wypadku podała straż pożarna i służby kryzysowe wojewody śląskiego. Do tragedii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na ul. Gliwickiej w Pyskowicach. Z informacji przekazywanych przez służby wynika, że dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo.

"Strażacy, po przybyciu na miejsce zdarzenia, dostali się do osoby poszkodowanej która znajdowała się w pojeździe. Następnie, po jej wydobyciu, przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Niestety, w wyniku wypadku 3 osoby poszkodowane zostały zabrane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego do szpitali, a 1 osoba poniosła śmierć na miejscu zdarzenia" - opisuje Komenda Miejska PSP w Gliwicach.