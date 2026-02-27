Rodziła na progu szpitala. Od ponad roku nie ma tam porodówki

Pyskowice w województwie śląskim Źródło: Google Earth

O nietypowej sytuacji poinformował szpital w Pyskowicach. Kobieta będąca w trakcie akcji porodowej zjawiła się tam w czwartek rano.

Jak podają przedstawiciele szpitala, ciężarna nie zdążyła nawet wejść do placówki. Poród został odebrany jeszcze przed progiem przez zespół Izby Przyjęć.

"Trzeba bowiem przypomnieć, iż w tej placówce nie ma już oddziału położniczego, który został zlikwidowany w grudniu 2024 r. decyzją Zarządu Szpitala, przy akceptacji ówczesnego Zarządu Powiatu" - czytamy w komunikacie.

Kobieta i jej nowonarodzona córeczka zostały przewiezione do szpitala w Gliwicach, ich stan jest dobry.

