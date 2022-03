W tymczasowym szpitalu covidowym w Pyrzowicach zamieszkali uchodźcy z Ukrainy

czytaj dalej

24 lutego dla Ukrainek i Ukraińców zmienił się świat. Po latach ponownie zaatakowani przez Rosję, z dnia na dzień musieli zdecydować, co robić. Miliony szukają schronienia zagranicą, większość z nich w Polsce, ale miliony zostały. Walczą na miejscu, pomagają w obronie, dbają o żołnierzy i ochotników, organizują pomoc. Na wiele sposób, często zachowując poczucie humoru, tłumaczą, co sprawiło, że podjęli decyzje, by zostać.